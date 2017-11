El exnadador británico Mark Foster ha salido del armario en una entrevista con The Guardian. “Pasé de puntillas por las sombras durante demasiado tiempo, ahora ha llegado el momento de salir”, confiesa el que fuera abanderado del equipo de Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008.

Foster, de 47 años, afirma que ha vivido toda su vida diciendo “medias verdades” y desvela que conoció a su primera pareja homosexual a los 21 años. “Ojalá lo hubiera dicho entonces, pero no estaba listo por aquel entonces. Me he acostumbrado a evitar la verdad y nunca dediqué mucho tiempo a mirarme en el espejo. Es un miedo a ser vulnerable. Pero decir medias verdades sólo me está haciendo daño y me provoca problemas con mi otra mitad, la que es gay”, explica.

El británico expone algunos de los motivos que le empujaron a mantener su secreto: “He vivido una vida abiertamente gay con mis amigos y mi familia, pero siempre lo oculté como nadador. Estaba preocupado por cómo afectaría a mi trabajo. Mis escuelas de natación atienden a niños y existe la percepción insidiosa de que gay es igual a abusador de menores. No quería que me percibieran como una amenaza para los niños”.

Perder a su padre fue uno de los motivos que le empujó a dar el paso. “Él sabía que yo era gay pero nunca hablábamos mucho”, desvela. Foster, seis veces campeón del mundo y once veces campeón de Europa, además de haber roto varios récords del mundo, se convirtió en una estrella de un popular concurso televisivo de baile británico tras abandonar la piscina y apoyó a varias organizaciones benéficas LGBT, aunque nunca públicamente.

Foster no es el primer deportista británico que hace pública su homosexualidad. Antes lo hicieron Tom Daley y Gareth Thomas. “Allanaron el camino para mí, no soy el primer deportista gay en salir del armario”, apunta el exnadador.