Ferrari amenaza con dejar la Fórmula 1 y crear un nuevo campeonato

Es casi imposible imaginar una Fórmula 1 sin Ferrari pero el presidente de la escudería italiana amenaza con ello si ciertos cambios se imponen en la categoría a partir de 2021. “Irnos de la F1 y crear otro campeonato nos sentaría de maravilla”, aseguró Sergio Marchionne. La afirmación llegó luego de que el grupo estadounidense Liberty Media, nuevo propietario de la categoría, anunciara los cambios de reglamento de motores que prepara para 2021 y la introducción de un límite presupuestario en 2019.

Hace algunos días hubo una reunión entre los dueños de las categorías que integran la parrilla de la F1 y la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Pero las conclusiones de ese encuentro no fueron las que esperaba Marchionne, quien no se quedó callado y amenazó con retirar a Ferrari si las modificaciones se hacen efectivas.

“Liberty Media tiene un par de buenas intenciones en todo esto, una de ellas es reducir el costo de ejecución de los equipos, lo que pienso es bueno. Pero hay un par de cosas en las que no estamos de acuerdo. Una de ellas es el hecho que la fuente de poder no será única para cada participante, y no veo que esto realmente sirva en el futuro”, expresó en conferencia de prensa.

“Si la F1 se convierte en una especie de NASCAR dentro de los monoplazas, entonces Ferrari no está interesado”, afirmó.

Pese a la amenaza, Marchionne aclaró: “No creo que haya nadie que quiera que nos vayamos de la competición. Entiendo los problemas de los equipos pequeños, pero eso es cosa de la FOM, no de Ferrari”.

Y luego agregó: “El hecho que por ahora no estamos de acuerdo en términos de desarrollo estratégico de estoy que veamos al deporte tomando un rumbo distinto en el 2021, forzará a que se tomen decisiones de parte de Ferrari. No quiero prejuzgar nada de esto. Pero llegaremos a la reunión el martes con las mejores intenciones y veremos a dónde nos lleva”.

Pero, ¿cuáles son los cambios que se pretenden hacer en la categoría a partir de 2021? Entre los más destacados están los siguientes.

– Parámetros de diseño interior para limitar los costos de desarrollo y desalentar proyectos extremos y condiciones de funcionamiento.

-Retiro del MGU-H, que es un generador calorífico que recoge el calor del turbo.

– MGU-K con más potencia con un enfoque en la implementación manual de energía del piloto en el transcurso de la competencia, junto con la opción de ahorrar energía por varios giros para proporcionar un elemento táctico controlado por el propio protagonista.

– Turbo único con restricciones de dimensiones y límites de peso.

– Electrónica y control de energía estándar.

– Alto nivel de parámetros de diseño exterior para una mayor capacidad de intercambio de mecanismos, como motor, chasis y transmisión.