GALERÍA: Las fotos de Karolina Bojar, la árbitro “más sexy del mundo”

Con solo 20 años, la joven deportista también compite en los 800 y 1.500 metros, además de estudiar Derecho en su ciudad natal, Cracovia. Gracias a sus buenas actuaciones en el fútbol femenino, ahora se encuentra arbitrando en las categorías inferiores masculinas de su país (en algunas ocasiones debe hacer de juez de línea).

“Intento contactar a los jugadores en el campo. Bajo ninguna circunstancia deben gobernarlos o mirarlos desde arriba. Esta es mi mejor manera de construir relaciones”, explicó la polaca, y agregó: “Ser árbitro me atrae por la adrenalina y el desafío. Ninguna acción es la misma que la anterior. No hay rutina aquí. No se puede planificar nada de la A a la Z, y eso es lo mejor “.

Con una sensualidad y un cuerpo escultural, Karolina Bojar habló sobre la ayuda de la belleza en el deporte: “Generalmente soy bien recibida por los hombres. Más tarde, lo sabemos, durante el partido hay diferentes situaciones que pueden generar un comportamiento agresivo, pero el juego comienza en un clima amable y agradable. Así que creo que la belleza ayuda”.