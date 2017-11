Fue la polémica de la semana. Deportistas saliendo a defender el eventual gobierno de Sebastián Piñera atacando la propuesta de Alejandro Guillier. Una tendencia continua en los días que tuvo expresiones lamentables, como la de Erika Olivera anunciando que un eventual gobierno del candidato de la Nueva Mayoría asimilaba a Chile con Venezuela.

Pero lo de Ríos tuvo ribetes más personales. Primero, el ex tenista tuiteó tras la primera elección que ““Lo único que me faltaba… que ahora salga presidente de Chile un periodista. Me estay hueviando…”, y que agregó como recordatorio que “los periodistas son buenos para mentir”.

Después Ríos terminó reconociendo públicamente que su candidato era el de la derecha y hasta argumentó su decisión con un video que compara el capitalismo con el socialismo. En el registro compartido por el Chino se consigna que el socialismo genera “personas egoístas”, mientras que el capitalismo genera “personas agradecidas”.

Pero tanto disparo desde un lado tenía que tener respuesta y esta fue una sola, contundente y ácida. Alejandro Guillier fue entrevistado en Canal 13 por Don Francisco. Y allí, en el espacio “Las Caras de La Moneda”, el periodista arrasó con el ex numero uno. La arremetida política del Chino tuvo una respuesta por parte del mismo candidato. quien no titubeó para decirle “peor sería un presidente tenista… imagínate al Chino Ríos gobernando el país”.