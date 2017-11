Ya se sabe que quieren un atacante de nivel. El Real Madrid se plantea la posibilidad de fichar a Mauro Icardi en el próximo mercado de invierno. Las reuniones y estudio de la actual plantilla se suceden y la decisión está madurando conforme crecen las dudas respecto al primer equipo.

La situación preocupa ya por la zona noble del Santiago Bernabéu. Lo que en semana atrás parecía un mal momento, ahora ha pasado a ser el inicio de una crisis de un juego que no emite señales de recuperación. Tanto es así, que los dirigentes del Real Madrid se han dado de plazo hasta el Clásico para examinar a la plantilla y acudir al mercado de invierno. No es fácil que ocurra, pero las dudas crecen y el club blanco ya se plantea seriamente la opción de acudir a un mercado que no gusta por el Bernabéu.

En el Real Madrid es considerado este mercado como de urgencia, bien por un mal momento prolongado o por una lesión. Consideran que es complicado encontrar al jugador que marque diferencias. Las ultimas experiencias con Adebayor y Lucas Silva así lo certifican. La búsqueda del refuerzo existe y de hecho Juni Calafat, responsable de captación, ha peinado el mercado sudamericano en los últimos días.

El objetivo prioritario es un punto, aunque la reaparición de Gareth Bale es la mejor noticia para el madridismo. El problema es la incógnita que rodea al galés debido a las lesiones que padece. Son varias los nombres que están sobre la mesa. En el club blanco tienen claro que ahora o en verano llegará un delantero. El momento lo marcará la trayectoria del equipo en los próximos partidos.

El primero de la lista actual es el de Icardi. El Real Madrid ya sabe que el Inter pide 100 millones de euros. Los 15 goles en 14 partidos, los 24 años y su descaro gustan por el Bernabéu. El club italiano le quiere renovar hasta 2023, con 7 millones de euros por temporada. El jugador ya ha filtrado al Real Madrid su deseo de jugar en el Bernabéu.

Alexis Sánchez ha sido otro de los jugadores tanteados, pero el chileno se encuentra comprometido con el Manchester City de Guardiola. También podría jugar en Europa, pero el vínculo con su exentrenador parece muy complicado de romper. Wenger, por su parte, declaró que no saldrá en enero.