Insólito: DT del campeón inglés despide a su goleador por mensaje de texto

Sin ningún rodeo. El mensaje decía “Hola Diego, espero que estés bien. Gracias por la temporada que pasamos juntos. Buena suerte para el próximo año, pero no estás en mis planes”. Lo escribió el italiano Antonio Conte, entrenador del Chelsea, y con él dio por terminada su relación con el goleador del equipo, el brasileño-español Diego Costa y que ahora le ha creado un grave problema al club inglés.

El contenido del mensaje fue revelado por el propio Diego Costa al finalizar el encuentro del pasado miércoles entre España y Colombia, para el que el atacante estaba convocado, aunque no jugó. “Es una vergüenza. Me han dicho que no sigo. Estoy en el mercado”.

Chelsea considera que Conte cometió un grave error al anunciar que no cuenta con el futbolista, cuarto goleador de la pasada Premier, con 20 tantos, porque devalúa su precio en el mercado y crea un grave perjuicio económico al club, al que limita mucho en una posible negociación.

El club londinense también cuestiona la decisión deportiva de prescindir del mejor goleador del equipo que conquistó el campeonato y de hacerlo con la frialdad de un simple mensaje al teléfono móvil del jugador, cuya cotización era altísima en el mercado. Su valor, en la página web de referencia Transfermarkt, ronda los 50 millones de euros, pero difícilmente lo podrá venderle a ese precio cuando los posibles compradores conocen que no cuenta para el entrenador.

El DT italiano ya apartó a Diego Costa de los entrenamientos tras una discusión en el pasado mes de enero y ese deterioro en la relación personal ha podido condicionar una decisión deportiva poco explicable atendiendo al rendimiento del jugador, autor de 22 goles en 42 partidos en todas las competiciones que disputó el club londinense.

La imprudencia del estratego, en cualquier caso, es una buena noticia para el Atlético, único destino al que el jugador atiende, que podrá hacer una oferta muy a la baja por el delantero.