La marca deportiva New Balance Athletics Inc. se enfrenta a una demanda de 2,1 millones de libras (2,8 millones de dólares) por parte de Marouane Fellaini, jugador del Manchester United, quien afirma que las botas de fútbol de la compañía eran tan malas que le causaron “daños considerables” en los pies.

Los representantes de Fellaini, Rosalina Investments Ltd., que inicialmente llegó a un acuerdo con la compañía de ropa deportiva en 2012 cuando Fellaini era jugador del Everton, demandaron a New Balance por rescindir el acuerdo de patrocinio en 2016. Fellaini “comunicó reiteradamente su frustración con la mala calidad de las botas que le suministraron”, dijeron los abogados en documentos presentados ante el Tribunal Superior del Reino Unido. “Para que las botas le quedaran bien al señor Fellaini, el ayudante del encargado del equipamiento del Manchester United F.C. tuvo que usar vapor y estirarlas”.

New Balance dijo que tenía derecho a rescindir el contrato cuando el centrocampista quitó el logo de la compañía de sus botas, incumpliendo así el acuerdo, dijeron sus abogados en documentos de la defensa. New Balance ya pagó 297.000 libras a Rosalina para reconocer que Fellaini continuó usando sus productos después de que el acuerdo hubiera vencido, dijeron.

Si bien los jugadores deben usar las camisetas, pantalones cortos y calcetines de marca provistos por sus equipos -en el caso del Manchester United, fabricados por Adidas-, son libres de firmar sus propios acuerdos con fabricantes de calzado. Los jugadores, especialmente los de equipos populares como el Manchester United, Barcelona o el Real Madrid, pueden aumentar significativamente sus ingresos con promociones, pues las empresas buscan una ventaja en el mercado del fútbol, ​​donde Adidas obtuvo 2.700 millones de dólares en ventas en 2016 y Nike 2.140 millones.

Los fabricantes venden más de 2.500 millones de euros (3.000 millones de dólares) en botas de fútbol a precios de mayorista por año, dijo Peter Rohlmann, de la firma de investigación PR Marketing. Eso se traduce en ventas de entre 6.000 y 6.500 millones de euros en tiendas minoristas, con 85 millones de pares vendidos por año, dijo Rohlmann. En términos de pares vendidos, Nike va primero, seguido de Adidas, y Puma ocupa un distante tercer puesto, dijo.

El logotipo de New Balance no fue visible en las botas del centrocampista belga durante un partido en enero de 2017 contra el Wigan Athletic. New Balance, con sede en Boston, no respondió a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios enviado fuera del horario laboral normal.

Rosalina quiere 2,1 millones de libras de New Balance por rescindir el contrato y unas 14.000 libras por la pérdida de un bonus, más daños por “pérdida de disfrute, inconveniencia e impacto en el rendimiento debido a la calidad defectuosa de las botas de fútbol”, dijeron los abogados del jugador en documentos presentados en septiembre y hechos públicos esta semana.

Fellaini había firmado el acuerdo de 2012 con Warrior Sports hasta que New Balance adquirió los derechos en 2015. Rosalina tiene los derechos exclusivos para “explotar las actividades promocionales y comerciales” de Fellaini.