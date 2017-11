Insólito: Selección chilena de ciclismo se queda sin ir al mundial por falta de recursos

Otro capítulo negro en la historia de los deportes que, a diferencia del fútbol no tienen la misma publicidad ni repercusión pese a que muchas veces requieren de mayores esfuerzos individuales. La selección chilena de esa disciplina no pudo viajar a Manchester, Inglaterra, para disputar el Mundial de la especialidad por no contar con los recursos.

Los integrantes estaban el lunes en el aeropuerto esperando el vuelo pero tuvieron que regresar a sus hogares por los problemas económicos. “No salió el dinero que se necesitaba y la federación estimó que así no podíamos viajar. El Comité Olímpico reservó un hotel no oficial y eso significaba más gastos de alimentación y transporte… Al final, el problema entre ADO y la federación lo pagamos nosotros”, reconoció el ciclista Luis Sepúlveda a El Mercurio.

Y si bien desde el Comité Olímpico de Chile (COCh) intentaron arreglar el problema y que la delegación viajara este martes, desde la Federación Ciclista dijeron: “No se puede, porque no habría tiempo suficiente para recuperarse del viaje. Después nos va mal y nos critican… Acá el problema es de ADO, que maneja los fondos a su criterio, sin conocer la realidad de las federaciones”.

En tanto, desde el IND sostuvieron que se les entregó más dinero del que solicitaron en un principio: “Pidieron US$ 10.500 y, sumando el hotel, para el que pagamos 5.560 dólares, los montos para el equipaje (US$ 3 mil) y los viáticos de alimentación, por 3.360 dólares para seis días, les entregaríamos 11.920 dólares, más el costo por los pasajes”,

Ahora, el equipo criollo tendrá que seguir entrenando en Santiago a la espera de los Juegos Bolivarianos, que parten la próxima semana en Colombia.