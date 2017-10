Instagram: el lado más tierno de Georgina, novia de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo vive un presente espectacular y no solo en lo futbolístico. Además de ser el ganador por segundo año consecutivo del premio FIFA The Best, el portugués será padre por cuarta vez junto a su actual novia Georgina Rodríguez.

Precisamente la española de 22 años remeció las redes con unas tiernas fotografías que publicó en su cuenta de Instagram junto a los mellizos de Cristiano Ronaldo, Mateo y Eva. Una tierna imagen que, en tan solo un día, ha superado los 400.000 mil likes. “Díganme si esto se puede aguantar!!!”, añadió como leyenda en la fotografía. Es claro que la novia de Cristiano Ronaldo vive enamorada del astro portugués y de todo lo que lo rodea como sus tres hijos. Según publicaron medios españoles, la boda sería al final de temporada