Jorge Valdivia y escándalos en La Roja: “A las señoras de mis compañeros no les voy a responder nunca”

Definitivamente, Chile se quedó fuera del camino al Mundial de Rusia 2018, un tema que generó polémica por sus supuestas indisciplinas, en especial de Arturo Vidal.

Uno que no había salido a responder es uno de los integrantes del grupo apuntado con el dedo, el volante Jorge Valdivia, quien luego de la victoria sobre UNión Española jugando en Colo Colo fue consultado por el próximo DT de la Roja. Sin embargo, el “Mago” sólo se limitó a decir a CDF que “el que decide quién es el próximo técnico de la Selección Chilena es el presidente de la ANFP”.

Y salió a responder sobre las criticas a Vidal. “Siento que lo de Arturo no es nada más que una tentativa de justificación a la eliminación del Mundial”, expresó.

Agrega que “hay cosas que no llevaron a Chile al Mundial. Todos hablamos del partido de Bolivia con Paraguay. Todo lo que pasó después no es nada más que una justificativa engañosa, en el sentido de las indisciplinas, para el desastre que fue la no clasificación al Mundial”.

Sin embargo, “El Mago” no eludió la polémica que desataron al interior del camarín las declaraciones de la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, sobre indisciplinas. Sobre eso, el jugador de Colo Colo entregó la respuesta precisa, dejando claro que “a las señoras de mis compañeros no les voy a responder nunca, jamás”. Las cosas y los protagonismos en su lugar…