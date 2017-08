La insólita defensa UDI al rodeo: “Nadie quiere más a los animales que la gente de campo”

En pie de guerra están en la derecha luego de que algunos municipios decidieran eliminar o reducir el rodeo durante las Fiestas Patrias, incluidos alcaldes de su sector como Joaquín Lavín en Las Condes. Es más, el ex ministro Pablo Longueira criticó a Lavín, señalando que se arrepentía de votar por él por haber disminuido la cantidad de presentaciones de rodeo en la Semana de la Chilenidad.

La medida también fue cuestionada por el senador Manuel José Ossandón, y otros personeros políticos. Uno de los opositores más radicales fue el senador UDI Juan Antonio Coloma, quien en el canal 24 Horas explicó los motivos que tiene para oponerse a la medida.

El parlamentario dijo que “el rodeo tiene que ver con una tradición cultural, es un deporte nacional, es parte de la historia y no veo ninguna razón por la cual se quiere borrar de un plumazo esa parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones”.

Y sobre los supuestos maltratos que sufren los animales en este tipo de actividades, el gremialista rechaza ese tipo de acusaciones señalando que “nadie quiere más a los animales que la gente de campo. No acepto que se defina más de “animalista” a alguien que simplemente a la distancia dice cómo debe ser un deporte”.

Sobre las comparaciones con lo que son los rodeos en España, el senador dice que el rodeo está muy lejos de ello: “Aquí no muere nadie, aquí no hay un elemento para asociar. Asociar la corrida de toros con el rodeo no tiene nada que ver”. En esa misma línea, apunta que con los años se han tomado medidas en pro de la seguridad de los novillos y los caballos, señalando que “hoy un jinete que violenta a un animal es sancionado muy severamente con la expulsión”.

Coloma insiste en que el rodeo, lejos de ser una actividad violenta, es “un espectáculo familiar. No sé qué otro espectáculo o vivencia más familiar hay. Están los maridos y las señoras, que ahora último corren en el rodeo. Tratar de quitar el rodeo de la tradición cultural, es cambiar de país. Yo lo voy a defender porque creo que es parte del alma nacional”.