La UC negocia con “Cheíto” Ramírez para asumir la banca

Es un hecho. El pésimo año deportivo de Universidad Católica tras ganar dos títulos consecutivos tendrá un responsable puntual: Mario Salas. Luego de ganar el bicampeonato, la situación no marchó como el “Comandante” quería y en la Copa Libertadores la UC quedó eliminada, tanto así que ni siquiera pudieron tomar el premio de consuelo y entrar a la Copa Sudamericana.

Salas tampoco funcionó en el medio local. En el Transición 2017, los cruzados son uno de los cuatro peores equipos y en la Copa Chile MTS no pudieron avanzar frente a Huachipato. La situación, entonces, no da para más según la óptica de la dirigencia universitaria y la medida será no continuar con el viñamarino al mando del plantel.

Si bien Salas tiene contrato hasta diciembre de 2018, es prácticamente un hecho que dejará el club después de finalizar el torneo. Y en medio de ese contexto, según publica CDF Noticias, la directiva de Cruzados SADP tiene a su candidato favorito: Miguel Ramírez. El adiestrador de San Luis es el que más genera consenso en la mesa estudiantil y una negociación a futuro con el mundialista de Francia 1998 sólo podría abortarse si los quillotanos logran clasificar a una copa internacional.