Los caprichos y privilegios de Neymar molestan en el PSG

El cuento de hadas del fichaje de Neymar Jr. por el Paris Saint Germain el pasado verano empieza a tener más lados oscuros que claros. Después de las peleas con Cavani y los desencuentros con Emery, Le Parisien dio a conocer una serie de privilegios de ‘crack’ con los que cuenta el jugador y no el resto de la plantilla, lo que no está gustando en París. Parece que el dejar de estar en la sombra de Messi en el Barça ha despertado la versión del brasileño más egoísta.

Según el rotativo francés, que señala que Neymar tiene unos aires de estrella que caen bien en el plantel, el futbolista tiene una serie de derechos extra aceptados por el club pero que molestan en el vestuario e irritan a la plantilla y al técnico. El carioca tiene para si mismo dos fisioterapeutas personales que le siguen a todos los partidos. Puede que no sea extraño, porque en los grandes clubs puede ocurrir. Ibrahimovic tenía uno pero, en el caso de que sus compañeros lo necesitaran, no tenía problemas en echarle una mano, al contrario de los que acompañan a Ney, que no lo hacen.

Además de esto, parece inverosímil lo que explica el diario francés sobre que el brasileño, por contrato, no podría recibir entradas fuertes en los entrenamientos. La última que recibió fue en el Barça con Semedo como protagonista, lo que despertó una reyerta mayor. Pero no solo esto, sino que Neymar tiene permiso para no colaborar en tareas defensivas durante los partidos, condición que Emery podría desconocer. Y hay más. A partir de la próxima temporada se habría asegurado lanzar todos los penales por contrato, mientras que este año los compartirá con Cavani.

Es tal el grado de capricho que hasta tiene permitido viajar con una maleta de otra marca a la del resto de sus compañeros, una oficial que utilizan la del club.