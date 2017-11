Bielsa no corre y se suma a las negativas de Manuel Pellegrini y Gerardo Martino.

El sitio web elfiltrador.com confirmó lo que era un rumor fuerte desde hace varios días. La ANFP desistió de contratar a Marcelo Bielsa como nuevo entrenador de la Selección Chilena, desvaneciéndose así el sueño de varios hinchas de ver nuevamente al “Loco” al frente del combinado nacional.

El medio cita una fuente ligada a Quilín, que da las reales razones por las que el rosarino no volverá al país. “Antes de la llegada de Juan Antonio Pizzi, lo llamamos y no contestó el celular. No quiso saber de la Selección Chilena. Y en los clubes genera anticuerpos. No queremos problemas. Necesitamos un entrenador que conozca el medio sobre todas las cosas”, puntualizó la fuente, cuyo nombre no es revelado.

Tras confirmarse las negativas de Manuel Pellegrini y Gerardo Martino -este en primera instancia-, en la ANFP ya comenzaron a activar un nuevo plan, y de acuerdo a lo que señala el medio citado, el nombre que hoy toma más fuerza para ponerse el buzo de “La Roja” es el actual entrenador de Lanús de Argentina, Jorge Almirón, quien hoy juega la final de la Copa Libertadores de América ante Gremio en Buenos Aires.

Incluso se señala que hace una semana ya se tomaron los primeros contactos con el trasandino, quien en su época de jugador militó en Santiago Wanderers entre 1994 y 1995, coronándose campeón y goleador de la Primera B en su última temporada con los caturros.

Otro nombre que corre es el del uruguayo Martín Lasarte, quien fue campeón en Chile con la “U” y tuvo buenas campañas internacionales con Universidad Católica.