Maradona con todo a Capriles: “La diferencia entre vos y yo, es que yo no me vendí nunca”

Diego Armando Maradona salió al paso de las críticas que recibió luego de su apoyo total al gobierno de Nicolás Maduro. Particularmente le habló al principal dirigente de la oposición venezolana, Henrique Capriles, quien cuestionó al ex futbolista prontamente y dijo que “le preguntaría a esa gente que se dice de izquierda, que se dice progresista, que dicen defender a Maduro, si ellos viven con 15 dólares al mes. Si es así, que lo sigan defendiendo”.

“El Diego” le dedicó las siguientes palabras a Capriles a través de su cuenta de Facebook: “Capriles, conmigo no te victimices. Yo se muy bien lo que es vivir con 7 hermanos y no tener nada para comer. Ojalá hubiésemos tenido esos 15 dólares!!!. La diferencia entre vos y yo, es que yo no me vendí nunca. #VivaMaduro!!!”.

Junto al mensaje, adjuntó una foto de su casa de infancia en la Villa Fiorito.

Revisa la publicación a continuación: