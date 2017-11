Maradona vuelve a disparar contra Sampaoli: “Los vende humo nunca me gustaron”

Definitivamente no lo quiere y siempre fue opositor. Pese a que Argentina clasificó a Rusia 2018, el exastro del fútbol argentino Diego Maradona manifestó su disconformidad con el DT de la selección, Jorge Sampaoli.

“A mí los vendehumo nunca me gustaron”, dijo en una entrevista exclusiva que publica este martes el diario Clarín.

“Yo no me olvido que estaba en Croacia viendo la final de la Copa Davis y me llamó Sampaoli para que hagamos un proyecto juntos en el Sevilla. Cuando lo llamaron de la selección se olvidó hasta del nombre de mi vieja. Y con gente que es falsa, mediocre y cree ser más grande de lo que es, no andaría jamás de acuerdo”, dijo Maradona.

Sampaoli al frente de la selección argentina obtuvo la clasificación al Mundial de Rusia en un último y dramático partido ante Ecuador (3-1) en Quito en octubre pasado.

Maradona criticó a entrenador por marginar en sus últimas convocatorias a Sergio Agüero (Manchester City) y Gonzalo Higuaín, con récord goleador en la Juventus, e incluir a Mauro Icardi, del Inter de Milan.