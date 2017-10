Marcelo Díaz sale a pedir disculpas públicas por desafortunada frase sobre “no ser niñita”

Un error por donde se mire. El volante de Pumas de México, Marcelo Díaz, ofreció disculpas tras unas declaraciones que dio a FOX Sports Chile, en donde se refería a su negativa de retirarse de la selección chilena.

En aquella conversación, Díaz comentó que jamás lo haría, puesto que “no soy así, no soy tan débil, no soy tan ‘niñita’ como decimos en Chile para dejar de luchar por algo que tanto quiero”.

Como era de esperar en los tiempos actuales, varios cuestionaron el calificativo de Díaz, puesto que muchos repararon en qué pensarían las menores que lo tienen como ídolo.

Frente a esto, el mediocampista rectificó y escribió un mensaje a todas las personas que se sintieron ofendidas.

“La frase la utilicé sólo como un MODISMO chileno que no representa bajo ningún punto de vista un ataque machista desde mi persona hacia las mujeres. Tengo conciencia de que está mal utilizado porque refleja un ideal negativo que no comparto y por lo mismo no la volveré a utilizar”, expresó.