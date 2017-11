Marcelo Ríos no quedó ajeno al resultado de las votaciones en las elecciones presidenciales. El “Chino” se mostró sorprendido por las cifras de Alejandro Guillier y realizó sus descargos a través de la redes sociales.

“Lo único que me faltaba, que ahora salga presidente de Chile un periodista. Me estay hueviando…”, tuiteó en su particular estilo.

En mayo pasao, el ex número uno del mundo del tenis ya había criticado a los periodistas al decir que por culpa de ellos se vio obligado a irse a Estados Unidos con su familia.

“No entraré en detalles, pero para mí todos los periodistas son la misma mierda. No hago diferencias entre los de farándula o de deporte que hablan sin saber”, dijo entonces a Revista Caras.

Pero esta vez, la reacción de Ríos no pasó inadvertida y en twitter, los usuarios salieron a destrozarlo por su eventual apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera.