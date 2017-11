Hace unos días, el El extenista nacional, Marcelo Ríos emitió polémicos dichos en contra del candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. En esa ocasión, el “Chino” escribió en sus redes sociales “Lo único que me faltaba… que ahora salga presidente de Chile un periodista me estay hueviando…” y luego posteó “Solo acuérdense que los periodistas son buenos para mentir…”

Y después, ante la ola de críticas, el ex número uno de la ATP se defendió por la misma vía criticando a quienes lo atacaron por sus dichos. “Es increíble como me hacen mierda por dar mi opinión y yo tengo que quedarme callado por todas las críticas y opiniones de la gente… cero tolerancia!!!”

Pero lo de Ríos, más que una simple opinión era exponer una postura que ahora hizo pública. “Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente, personalmente creo que votar por Piñera es avanzar hacia el Progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en lo mismo”, expresó.

Y ante ello, las respuestas en redes sociales fueron sin piedad. Aunque a nivel de medios, fue el periodista de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello quien salió a responderle.

“El Chino Ríos no es precisamente la oda a la similitud. ‘Lo único que Me faltaba’, este país se unió para joderlo a él. El Chino Ríos que no vota, que nunca ha votado, que no vive en Chile, que tiene toda la plata fuera de Chile y que, además tenía guardaespaldas de la CNI”, dijo en su programa radial

Y complementó con que “si el Chino hubiera votado al menos… es tan gil que se enteró anoche que Guillier era candidato. El Chino Ríos es una vergüenza”.