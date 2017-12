Javier Mascherano está llegando al final de su etapa en el FC Barcelona. Pero irse del Barça cuesta mucho. Y más después de ocho años siendo un fijo en la zaga azulgrana. A día de hoy, el santafecino está centrado en dar lo mejor de sí mismo para ayudar al equipo a conseguir el máximo número de títulos posible y llegar a su último Mundial en óptimas condiciones. Eso no quita, no obstante, que el ‘Jefecito’ le dé vueltas a su futuro.

A nivel de selección, ‘Masche’ ya anunció tras ganar a Ecuador que dejaría la ‘albiceleste’ después del Mundial del próximo verano. “Si llego a Rusia, ahí será el final. Eso lo tengo claro”, dijo el ex del Liverpool en zona mixta. Aunque no hablaba en términos de club, sus declaraciones son perfectamente extrapolables, ya que Mascherano tiene en la cabeza otra gran decisión: dejar el Barça al final de la presente campaña.

Mascherano, a sus 33 años y con más de siete años vistiendo la camiseta del Barcelona, tras su llegada al equipo en verano de 2010 desde el Liverpool, explicó que para poder disfrutar necesita jugar, y de ahí que vea más cerca el final de su ciclo en el Barça. Llegó y con Guardiola se reconvirtió a defensa central, dejando su posición natural en el centro del campo, y fue un fijo en los onces.

Pero esta temporada, con Ernesto Valverde en el banco, sólo ha jugado 10 partidos. En la liga española ha participado en 6 jornadas de 14, aunque siempre como titular y perdiéndose cuatro encuentros por lesión. El gran momento de Samuel Umtiti, ahora lesionado para ocho semanas, le ha quitado un protagonismo que ahora, a punto de recuperarse, el argentino debería recuperar.

“Quiero disfrutar los últimos años que me quedan de fútbol. Disfrutar quiere decir ‘jugando’. Si no es en Barcelona, será en otro lado. Cumplo 34 años en junio, me quedarán dos o tres años más de carrera, veremos”, auguró el jugador en una extensa entrevista en la que respondió hasta cien preguntas.