La ex abanderada olímpica Erika Olivera generó un remezón tras sus dichos donde comparó a un eventual gobierno de Alejandro Guillier con el actual régimen en Venezuela. “Lo más probable es que vayamos hacia allá (Venezuela) y eso es lo que yo como persona de esta sociedad no quiero eso para mi país, no quiero eso para Chile”, expresó la diputada electa de Chile Vamos, Érika Olivera, al ser consultada sobre las elecciones y las posibilidades de Alejandro Guillier de convertirse en Presidente tras la segunda vuelta del 17 de diciembre.

Sus palabras tuvieron eco internacional. El venezolano Carlos Sánchez Nieto, actualmente refugiado político en México y opositor a Maduro, tildó de “patética” a la ex atleta nacional. “Patética la tal Erika Olivera, cuando comienzan hacer este tipo de comparaciones es porque no tienen argumentos. Chile y Venezuela son muy distintas, no traten de ganar con el miedo, ganen con propuestas, lo de Chilezuela es un mal chiste”, aseguró.

Sánchez escribió que “soy venezolano de oposición a gobierno y me molesta que usen lo que sucede en Venezuela como un argumento de campaña para instaurar el ‘miedo’ en el electorado,mi país es muy distinto a Chile por eso es una estupidez hacer comparaciones”.

“Si hablamos de Chilezuela, ¿quién fue el chileno que hizo guardia de honor al hijo de puta de Chavez en su funeral? El mismísimo Sebastián Piñera fue; sí uno está en contra de un gobierno no tiene que ir a un funeral, hubiese mandado sólo condolencias, a mi no me mienten”, agregó.

El opositor al gobierno de Nicolás Maduro finalizó sus expresiones en tuiter respondiéndole a quienes cuestionaron que hablar de Chile. Ssoy venezolano viviendo en Mexico refugiado político, trabajé en política en Venezuela y conozco del tema, no hablo sólo por hablar, viví en Chile y conozco el contexto político“ finalizó.