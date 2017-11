Es lo bueno y lo malo de las redes sociales. Cuando opinas y eres personaje público te pueden llegar respuestas no deseadas. Y es lo que le pasó a Marcelo Ríos luego de sus dichos contra Alejandro Guillier y la opción de que un periodista sea presidente de Chile. Primero le respondieron los cibarnautas, después Juan Cristóbal Guarello, posteriormente el propio Alejandro Guillier. Y tras el turno de Beatriz Sánchez, ahora se suma un personake popular ilustre, el Compadre Moncho.

Aunque esta vez, fue el reconocido actor Adriano Castillo, el mismo que dio vida al personaje “Compadre Moncho” en Los Venegas, quien le respondió bajo la misma vía de twitter con un duro mensaje.

“No te preocupes, Marcelo. Gracias a las gestiones de este gobierno podrás votar y hacer presente tu opinión desde EE.UU. Algo con lo que tu candidato no estaba del todo convencido. Pero bueno, así es la democracia. Saludos”, respondió el concejal por Quinta Normal.

Una vez comentado el episodio, los cibernautas criticaron el post a favor y en contra del actor. Sin embargo, el “Compadre Moncho” volvió a responder “tengo a todos los bot de Piñera escribiéndome. Por un minuto pienso en responderles a todos, contestarles con una ironía suave. Luego me acuerdo que debe ser una persona que está trabajando día y noche frente a un computador, con una cuenta falsa, y se me pasa”, dijo.

Luego el ex tenista volvió a comentar sin responder directamente al actor. “Elegí no estar ni ahí con los comentarios en mi contra pero no puedo quedar indiferente a lo que va a pasar con mi país cuando elijamos al próximo presidente, personalmente creo que votar por Piñera es avanzar hacia el Progreso y no estoy ni ahí con seguir estancado en la mismo“, reveló.

“Aparte de los insultos y descalificaciones hacia mi y hacia Piñera como persona todavía no leo algo que me haga sentido de cuál es el real conflicto con el programa de gobierno de Piñera“, finalizó diciendo.