Muchos lo criticaron y con razón. Uno de los temas que dio noticia durante las Elecciones 2017 fue la que aquejó al goleador colocolino, Esteban Paredes. Había salido designado como vocal de mesa en la comuna de Maipú y no se presentó.

Sin embargo, este lunes, el delantero de Colo Colo se pronunció respecto al hecho y en conversación con Radio Cooperativa aseguró que “no tenía idea, no vi la página”.

En diálogo con los periodistas en el Monumental, Paredes no tuvo problemas en reconocer que no manejaba esa información y que para la próxima revisará la página.

“La verdad es que no tenía idea. Ayer como a las diez y media mis familiares me avisan que era vocal de mesa. Como nunca había votado, nunca vi la página, fue un error mío”, dijo.

Asimismo, ‘Visogol’ confirmó que para la segunda vuelta cumplirá con su rol de vocal de mesa.

“Habrá segunda vuelta, si me llaman tendré que estar”, señaló.

“Es totalmente desconocimiento, no me puedo hacer el loco de no ir nuevamente, sería una falta de respeto”, complementó.