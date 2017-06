Pepe “destroza” a Zidane al momento de dejar el Real Madrid

Su partida se rumoreaba hace rato. La relación entre Pepe y el Real Madrid llegó a su fin luego de diez años. Fue el propio defensor quien confirmó que no jugará más en el equipo de la capital española. Y no fue una separación en buenos términos: el portugués criticó al club y a Zinedine Zidane, su entrenador en el último año y medio.

“Las formas del Real Madrid no han sido las correctas. El Real Madrid no me ofreció renovar dos temporadas. Solo me ofreció un año. Está claro que no voy a seguir en el Real Madrid”, manifestó el central, de 34 años a radio Cope. “Ha terminado una etapa y, a partir de ahora, empezará otra nueva”, agregó.

Pero el hecho de no acordar el plazo de la renovación no fue lo único que disgustó a Pepe. El portugués es investigado por el fisco español y reprochó al club por no haberlo “defendido con el tema de Hacienda”. El jugador argumentó: “Sabe que lo tengo todo al día, ¿y tú has visto al club defenderme? Eso me ha molestado”.

A su vez, Pepe también habló de Zinedine Zidane, con quien tampoco tuvo un buen final: “Lo que ha hecho Zidane con el Real Madrid es espectacular, pero hay cosas que no entiendo. No me he despedido de Zidane porque Zidane y el Real Madrid sabían que me iba antes que yo”. Incluso, comparó al entrenador francés con el anterior DT del equipo: “Prefiero la sinceridad de Rafa Benítez. Me identifico mucho con él. Zidane y Benítez son personas completamente diferentes. Yo me parezco mucho a Benítez en su forma de trabajar. Hay algunos que están iluminados, pueden ganar o pueden perder… Pero yo creo en el trabajo”, concluyó.

Pepe advirtió que no comunicó previamente su salida del Real Madrid para “no desestabilizar al equipo” en la recta final de la Liga Española y la Liga de Campeones de Europa, ambos torneos ganados por el conjunto de Zidane.

Pepe, quien ganó 14 títulos con el Real Madrid, aún no tiene definido donde seguirá su carrera, aunque se habla del Paris Saint-Germain (PSG) como equipo más interesado en contratarlo.