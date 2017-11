Perú: nuevo estudio desmiente doping de Paolo Guerrero

Pedro Fida, abogado del peruano Paolo Guerrero, suspendido tras dar positivo en una prueba antidopaje que se realizó el pasado 5 de octubre, se muestra optimista frente al futuro del caso, según ha informado el portal brasileño Globo Esporte.

La defensa del jugador, conformada por el Fida y el bioquímico Luiz Carlos Cameron, ha descartado el uso de cocaína por parte de Guerrero. Según argumenta, el metabolito presente en esa sustancia psicoactiva —encontrado en la orina del deportista—, provenía de la hoja de coca que es utilizada para la elaboración de un té totalmente legal en diversos países de Sudamérica.

El análisis constató que las otras sustancias encontradas en la muestra “no son consideradas ‘doping’ y están vinculadas al té y no a la droga”, subraya la publicación.

¿Qué sigue?

De acuerdo con el diario peruano El Comercio, Guerrero aseguró que es imposible que haya bebido té de coca, pero reconoció el uso de bebidas contra la gripa, antes del partido que enfrentó a Perú y Argentina.

Ahora, su abogado está investigando si existió la posibilidad de que “haya ingerido sin querer hoja de coca en un té contaminado durante la producción de otro té que sí contenía”.

“Estuvimos reunidos con la Federación Peruana de Fútbol, recogiendo pruebas y solicitando su colaboración. La FIFA ha respondido rápidamente a nuestros pedidos. Tenemos mucha confianza en la inocencia de Paolo Guerrero (…) Tendremos un desenlace positivo”, aseguró el jurista.

De todas formas, el jugador no podrá estar presente en la serie de repechaje que Perú jugará contra Nueva Zelanda el 10 y 15 de noviembre debido a que no aún no se ha llegado a una definición sobre el caso del crack peruano.

Con información de RT en español