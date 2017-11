Tiene claros problemas de gol el actual plantel del Real Madrid. Y por lo mismo, en el próximo mercado de pases podría llegar un delantero y todos los cañones apuntan a Alexis Sánchez.

El atacante chileno finaliza su contrato con los Gunners el 30 de junio de 2018 y, según cuentan en España, pagando 30 millones de euros podrían quedarse con los servicios del jugador.

“El cuerpo técnico avala esta incorporación. No olvidan que hasta el momento Cristiano y Benzema solamente llevan un gol cada uno en la Liga y Alexis es uno de los goleadores que tiene más pretendientes en Europa. No es la primera vez que Florentino ha intentado su contratación y ahora cuenta con el visto bueno del propio futbolista que está entusiasmado con la posibilidad de ponerse a las órdenes de Zidane”, afirman en el diario AS de España.