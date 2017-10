Revelan pagos offshore de Villarreal y Riquelme desde Villarroel

El Villarreal recurrió a la Justicia para intentar rebajar la factura de 2,55 millones que le había impuesto Hacienda en concepto de impuestos eludidos. El club lo consiguió en parte, porque la Audiencia ha declarado prescrita la mitad del ejercicio 2005. De hecho, e caso fue por lo contencioso porque, hace una década, Hacienda no solía denunciar estos casos por la vía penal por delito fiscal.

Los hechos de la sentencia de la Audiencia Nacional de los pagos ‘offshore’ del Villarreeal a Riquelme y Forlán reflejan lo siguiente: el 25 de agosto de 2003, a punto de cerrarse el mercado de fichajes, el Barcelona cedió al Villarreal a Juan Román Riquelme de forma gratuita.

Tres días después de que los clubes pactasen la cesión, el Villarreal y Riquelme firmaron un contrato de trabajo y ese mismo día el club reconocía una deuda de 730.000 euros con la sociedad holandesa Play Internacional BV. Esa firma debía cobrar seis pagos de 121.666 euros por la intermediación, aunque el contrato entre los clubes no hablaba de que hubiera realizado ninguna gestión. “Ni el Villarreal ni el FC Barcelona han dado detalles sobre la supuesta mediación de Play Internacional BV, aunque se les requirió”, señala la sentencia. Los jueces no se creen que Play Internacional BV realizara ninguna gestión: “Como se ha dicho en el contrato de cesión de 25/08/2003, intervinieron dos agentes licenciados que actuaron en nombre del jugador, por lo que no se comprende la necesidad de contratar con otra sociedad que realice la función de esos agentes”. Y añade que nunca hubo contrato.

Play Internacional BV había vendido por 500.000 dólares los derechos de imagen de Riquelme a Baleno, una firma de Belice. A cambio de esa mínima cantidad, debía recibir los 10 millones de euros en cinco años que el Barcelona y TV3 —que entonces colaboraba con los derechos de imagen de los futbolistas— debían abonar al jugador. Ese año, el Villarreal tenía que pagar al futbolista un millón de euros y la sentencia explica la mecánica. En vez de pagarle un millón en España, que abonaría un 45% de impuestos, le pagó 730.000 euros en Holanda. De ahí, el dinero fue a una cuenta que Baleno, la firma de Belice, tenía en Suiza. El jugador, que cobrando en España habría recibido 550.000 euros limpios, se llevaba más de 700.000 en Suiza. Y el club también se ahorraba dinero. Siempre según la sentencia, que recoge ‘El Confidencial’.

Ese primer pago está prescrito para reclamarlo, según la sentencia, porque la inspección se prorrogó más tiempo del legalmente establecido. Pero la mecánica se prorrogó durante años. En 2005, al terminar la cesión de dos años, el jugador renovó con el Villarreal para cuatro temporadas más. El mismo día en que firmaron el contrato, el Villarreal reconoció una deuda de 3,16 millones con Quadris BV, otra sociedad holandesa gemela de Internacional Play. Quadris trasladó el dinero a la misma cuenta de Baleno en Suiza.

En Suiza, Hacienda pierde la pista al dinero, pero la Justicia española considera que “estos importantes pagos están indudablemente vinculados con la contratación del jugador, que a la hora de firmar su contrato de trabajo tiene también en cuenta las retribuciones que va a percibir en Suiza a través de sociedades interpuestas”. Es decir, que Riquelme cobraba parte de su salario en Suiza a través de sociedades interpuestas: “Responde a las reglas de la lógica afirmar, como hace la Administración tributaria, que tales pagos responden a la retribución del trabajo personal del jugador”. Esa deuda con Hacienda no está prescrita informa el Diario As de España.