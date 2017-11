El técnico de la selección de Argentina, Jorge Sampaoli, ofreció este lunes una conferencia a un grupo de estudiantes de periodismo de su país, donde se dio tiempo para hablar de su persona, de su carrera como técnico y de sus sensaciones de cara al Mundial de Rusia 2018.

Pero el entrenador sorprendió también al recordar su paso por Universidad de Chile, donde vivió una de las épocas más exitosas del club logrando la Copa Sudamericana 2011 y un tricampeonato (Apertura 2011, Clausura 2011 y Apertura 2012).

“El equipo que más sensaciones me generó estando adentro fue la U, porque confluyeron muchas cosas como el sentido de pertenencia. De los que no dirigí los que más me gustaron fueron el Barcelona de Guardiola y también la selección argentina de Marcelo Bielsa”, expresó el casildense.

Además, postuló a Francia, España y Brasil como candidatos a quedarse con el Mundial de Rusia 2018: “Están un paso por delante de nosotros sobre todo por tiempo de trabajo. A Alemania no lo nombro porque no me gusta como juega”.

Sobre el funcionamiento del equipo para la Copa del Mundo, el casildense aseguró que “el estilo del equipo, que no es el sistema, es atacar con seis jugadores y defender con cuatro. El sistema puede ser variable. Puedes jugar 2-3-2-3, a veces depende del rival”.

Por último, se refirió a la ausencia de Gonzalo Higuaín en los últimos partidos de Eliminatorias y no lo descartó para la nómina definitiva: “En el corto plazo en el que estábamos era complicado su tema. Ahora estamos en el mediano plazo y creo que puede ser un jugador importante”.