Shearer, el mejor goleador de cabeza en la década de los ’90 asume daños cerebrales

Habrá quien recuerde a Alan Shearer por ser un goleador implacable, máximo goleador de la Premier League en su historia, o por ser el jugador más caro de la época de los 90, cuando el Newcastle pagó 18 millones de euros por sus servicios. Pero si por algo pasó a la historia este fantástico delantero inglés fue por su capacidad para anotar goles en remates de cabeza.

Y justamente ahora, con 47 años y cuando han pasado más de 15 de su retirada, el jugador teme que acabará sufriendo demencia debido a los miles de cabezazos que dio a lo largo de su carrera deportiva. El mítico delantero del Newcastle y de la selección inglesa, que rechazo hasta dos veces firmar por el Manchester United de Ferrguson, quiso alzar la voz a raíz de los prestigiosos estudios sanitarios que en los últimos años relacionan las enfermedades neurológicas y el repetido impacto del balón en la cabeza.

La BBC emitirá el domingo un documental titulado Dementia, Football and Me (La demencia, el fútbol y yo) en el que el exfutbolista dará a conocer los resultados de los escáneres y las pruebas a las que se sometió para examinar cómo los miles de remates de cabeza que protagonizó durante su carrera le han afectado al cerebro.

”Los resultados de los exámenes son más bien preocupantes. Mi memoria es horrible, no sé si es porque no escucho, pero realmente tengo una memoria muy débil”, confesó el ex jugador del Newcastle al Daily Mirror. “Cuando uno se convierte en profesional, se espera tener más tarde problemas de espalda, rodilla o tobillo. Pero jamás pensé que el fútbol estaría ligado a enfermedades cerebrales”, continuó Shearer.

De los 260 goles que marcó en la Premier League, récord de la competición, uno de cada cinco los logró con remates de cabeza, pero además Shearer reconoce que practicó esta habilidad hasta 150 veces al día en el entrenamiento. “Por cada gol que anoté de cabeza marqué mil en los entrenamientos, eso me pone en riesgo si es que hay un vínculo entre ambos factores. Es un deporte duro y brillante, pero hay que estar seguros de que no sea un juego mortal”, finalizó Shearer, que participó con Inglaterra en el Mundial de 1998 y en las Eurocopas de 1992, 1996 y 2000. En total, 30 goles en 63 partidos con los ‘pross’.

El pasado febrero, un estudio realizado en el Reino Unido por el University College London Hospital y por el Hospital británico de neurología y neurocirugía había demostrado los riesgos para los futbolistas de contraer enfermedades neurológicas que provoquen demencia. En septiembre de 2016, un estudio de la universidad escocesa de Stirling demostró que el remate de cabeza en el fútbol podía tener un impacto significativo en las funciones de memoria y del cerebro.

Shearer denuncia que los organismos rectores del fútbol mundial nunca han tomado en consideración estos estudios. El Daily Mirror revela que tres de los ganadores del Mundial de 1966 con Inglaterra padecen problemas de demencia o de memoria, junto a, al menos, otros 375 jugadores ingleses retirados actualmente. “No se ha hecho una investigación lo suficientemente profunda. Las autoridades han sido muy reacias a encontrar respuestas. Lo han barrido todo debajo de la alfombra”, criticó Shearer.