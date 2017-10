Sin discusión: Cristiano Ronaldo ganó el premio “The Best” 2017 a mejor jugador

Cristiano Ronaldo fue condecorado por segundo año consecutivo con el premio ‘The Best’ de la FIFA, que designa al mejor jugador del mundo durante la última temporada.

El astro portugués se volvió a coronar rey del fútbol mundial después de un curso para enmarcar, en el que ganó la Champions League, la Liga española, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

Cristiano Ronaldo, de 32 años, que se impuso en la votación al argentino Lionel Messi y al brasileño Neymar, recibió el galardón que lo acredita como ‘The Best’ (‘El mejor’) de manos de los exfutbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario, en una gala que tuvo lugar en el emblemático London Palladium de Londres.

“Agradezco a quienes votaron por mí, a Messi y Neymar por estar acá. Los compañeros de Real Madrid y selección, fue un año extraordinario. Agradezco a mi familia, es un momento único en mi carrera y saludo a todos mis fanáticos en el mundo; gracias por el apoyo”, manifestó Cristiano cuando recibió el galardón luego del anuncio de Diego Maradona y Ronaldo, el fantástico goleador brasileño.

La figura de Real Madrid de España logró su séptima distinción como mejor futbolista del planeta porque ganó en cuatro oportunidades el Balón de Oro (2008, 2013, 2014 y 2016), uno denominado FIFA Wolrd Player (2008) y dos veces The Best (2016 y 2017).

La puja entre Ronaldo y Messi, quien no asistió a la primera edición celebrada en enero de este año en Zurich, continuó vigente en la noche londinense y el portugués, una vez más, se hizo acreedor del premio. Durante la gala, se saludaron amablemente, expresaron respeto, admiración y compartieron la primera fila junto con sus respectivas parejas y Neymar.

Messi fue superado en la estadística por Ronaldo ya que acredita seis trofeos con cuatro FIFA Balón de Oro (2010, 2011, 2012 y 2015), en la época de fusión entre el ente que regula el fútbol mundial y la revista francesa France Football, un Balón de Oro (2009) y un FIFA World Player (2009).

La actuación destacada de Ronaldo en la pasada temporada pesó en la elección. Con Real Madrid de España fue clave en la obtención de la Liga de Campeones de Europa, donde fue máximo artillero (12), con dos goles en la final ante Juventus de Italia, un “hat-trick” en la semifinal ante Atlético Madrid de España; la Supercopa de Europa y la Supercopa de España. Además, se clasificó de manera directa con Portugal para el Mundial Rusia 2018.

A Messi no le alcanzaron la Copa del Rey con Barcelona de España, su condición de goleador en la liga española, ni la reciente clasificación al Mundial Rusia 2018 con el seleccionado argentino de fútbol con una influencia marcada en el último partido ante Ecuador en el triunfo 3 a 1 en la altura de Quito con tres goles de su firma.

La fiesta de The Best en el mítico London Palladium, situado en Westminster y donde Los Beatles realizaron una presentación en 1963, albergó a diferentes personalidades del fútbol mundial, activos y retirados. Messi, Cristiano y Maradona fueron centro de miradas, seguidos del alemán Lothar MatthTMus, el holandés Ruud Gullit, el brasileño Roberto Carlos, el español Fernando Hierro y el presidente de FIFA, Gianni Infantino, entre otros.

El francés Olivier Giroud obtuvo el premio Puskas al mejor gol con el “Escorpión”, un remate de taco y de espaldas al arco, para Arsenal de Inglaterra por la Premier League ante Crystal Palace.

El galo Zinedine Zidane, al frente de Real Madrid, fue elegido el mejor entrenador; el italiano Gianluggi Buffon se quedó con el premio al mejor arquero; los hinchas de Celtic de Escocia fueron reconocidos como “mejor afición”; y la holandesa Sarina Wiegman ganó como mejor entrenadora en fútbol femenino.

En tanto, el togolés Francis Koné recibió la mención Fair Play y la mediocampista holandesa Lieke Martens se alzó con el premio a la mejor jugadora de 2017. La FIFA también eligió al equipo ideal del año con la siguiente formación: Gianluigi Buffon; Dani Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci y Marcelo; Tony Kroos, Luka Modric y Andrés Iniesta; Messi, Cristiano y Neymar.

Durante la ceremonia se recordó al extraordinario Pelé, campeón del mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970, quien cumplió 77 años de vida, a través de un video que se proyectó en la pantalla gigante detrás del escenario. La banda inglesa Kasabian, reconocida en el rock alternativo británico y estadounidense, interpretó la canción “III Ray (The King)” en el único número musical de una noche a puro fútbol de élite.