Sin técnicos, ni dirigentes: La selecta lista de invitados del Barcelona al casamiento de Lionel Messi

En menos de un mes, el viernes 30 de junio, Lionel Messi y Antonella Roccuzzo se casarán en Rosario. Según el diario rosarino La Capital, la fiesta para unas 250 personas se celebrará en el City Center, ubicado a metros de la autopista que conecta la ciudad con Buenos Aires. Lo que se sabe con claridad es que el futbolista invitó a los 21 jugadores que integran el plantel del Barcelona pero no así al cuerpo técnico saliente, el de Luis Enrique, ni al que comenzará la etapa la próxima temporada, encabezado por Ernesto Valverde. Tampoco forman parte de la selecta lista los dirigentes del club catalán.

Los diarios catalanes Mundo Deportivo y Sport dieron detalles este miércoles que todavía se desconocían del enlace de la pareja rosarina que ya tiene dos hijos, Thiago (4) y Mateo (1). Y contaron lo que todos quieren saber: quiénes fueron elegidos para acompañarlos. Leo Messi decidió invitar a los 21 jugadores del plantel de Barcelona, así como a todos los utileros, fisioterapeutas, masajistas,recuperadores y médicos del primer equipo. También al delegado y al responsable de la oficina atención del jugador, Pepe Costa, amigo íntimo del argentino.

De esos nombres ya se sabe que habrá un ausente en Rosario. Andrés Iniesta no podrá asistir porque fue padre por tercera vez hace unas semanas y se quedará con su esposa, Anna Ortiz, para cuidar a Siena y a sus otros dos hijos, Valeria y Paolo Andrea. En cambio, sí se espera que vayan otros amigos como Cesc Fabregas, cuya pareja, Daniella Seeman, es amiga de Antonella, y Xavi Hernández y su mujer, Núria Cunillera. También estarán Sergio Agüero, Ezequiel Lavezzi y Ángel di María.

Con este panorama, los ausentes del Barcelona están claros: en el listado no hay dirigentes ni técnicos. Luis Enrique y los integrantes de su cuerpo técnico, Unzué, Robert Moreno, Rafel Pol y Joaquín Valdés, no fueron invitados al enlace. A la vez que no acudirán el presidente del club ni otros miembros de la comisión directiva, en una postura similar a la que optó Xavi en su casamiento, cuando Sandro Rosell y Joan Laporta -expresidentes de la institución- estaban enfrentados.

Por otro lado, Sport señaló que Messi pidió que el regalo de bodas sea una donación a la Fundación que lleva su nombre y que ayuda a niños de todo el mundo desde su creación, en 2007.