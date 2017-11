Temporada de humo: Marco Antonio Figueroa se postula para dirigir la selección chilena

Su carrera no sabe de títulos como entrenador pero el hombre se tiene fe y siempre se ofrece para dirigir equipos grandes o la selección. Y fiel a su estilo, “Fabtasma” lo hizo de nuevo. El técnico chileno, Marco Antonio Figueroa, no se guardó nada y en una entrevista concedida al diario Las últimas Noticias, expresó su deseo de ser el reemplazante de Juan Antonio Pizzi en el banco de la Roja.

“Hablan que quieren mejorar la selección y leo tuiteos de gente pidiendo a Gerardo Martino y al único chileno que mencionan es a Manuel Pellegrini. Todos miran para afuera. Ahora no tenemos Mundial, ¿Por qué Arturo Salah no levanta el teléfono y me llama? ¿Por qué? Que diga, ya hablé con Figueroa”, afirmó el controversial estratega quien además comentó su plan para levantar a la escuadra nacional tras el duro golpe que significó quedar fuera del Mundial.

“Hay que hacer un trabajo para reforzar a los cinco o seis jugadores que quedan con pilas para las eliminatorias”, agregó.

El “Fantasma” además entregó su fórmula para terminar con la indisciplina al interior de la selección y aseguró que “cuando pones reglas, el que las rompe se tiene que ir, pero si no las pones. Tienes que tener los pantalones y decirles chao, sea quien sea”.

De que quiere trabajar en Chile tras su paso sin pena ni gloria por México, quiere trabajar. Y de que ocupa bien los medios, eso tampoco se puede negar.