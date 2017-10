Tribunal de Disciplina responde por acusaciones “graves de Colo Colo

Reclamaron en tono indebido por la polémica por la fecha de sanción que recibió Jorge Valdivia -eso tras ver la roja ante Santiago Wanderers- y ahora, desde el Tribunal de Disciplina de la ANFP respondiera a las duras palabras que lanzaron desde Colo Colo acusando de imparcialidad al organismo.

Específicamente, el ex jugador albo y actual asesor de la comisión de fútbol de Blanco y Negro, Raúl Ormeño, señaló que “en el comité hay tres tipos de la U. Eso me duele y me molesta. Esos tipos nunca van a votar a favor de Valdivia o (Jaime) Valdés, no tenemos ninguna posibilidad de apelar”.

Y fue el propio presidente del organismo, el juez Exequiel Segall, quien salió al paso de la denuncia lanzada por el ex volante del “Cacique”, expresando que “no voy a caer en eso. Lo que diga el señor Ormeño será una linda anécdota, no me voy a rebajar al nivel al que él llegó”.

“Es bastante serio lo que señaló, porque está haciendo la imputación más grave que se le puede hacer a cualquier órgano jurisdiccional, que es no ser parcial. Eso no se puede dejar pasar, es grave y sin fundamento alguno”, explicó.