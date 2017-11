Por esta razón, este miércoles volvió a tocar el tema en su cuenta de Twitter: “No fue la Casa Blanca, no fue el Departamento de Estado, no fue la llamada gente del padre LaVar sobre el terreno en China quien libró a su hijo de un largo tiempo en prisión. FUI YO. ¡Lástima! LaVar es solo una versión pobretona de Don King, pero sin el pelo. Solo piénsalo, LaVar, podrías haber pasado los próximos cinco o diez años en Acción de Gracias con tu hijo en China, sin contrato de la NBA que te apoyara. Pero recuerda, LaVar, el hurto no es algo menor. Es realmente algo muy serio, especialmente en China. ¡Tonto desagradecido!”.

La ofensiva contra LaVar Ball inició el pasado domingo, también desde la cuenta de Twitter del presidente: “Ahora que los tres jugadores de baloncesto están fuera de China, liberados de años de cárcel, LaVar Ball, el padre de LiAngelo, no reconoce lo que hice por su hijo y [dice] que el hurto no es para tanto. ¡Debería haberlos dejado en la cárcel!”.

LaVar Ball no ha respondido de manera directa al presidente, pero en una conversación con un periodista del canal ABC se preguntó por qué el presidente no estaba concentrado en otros temas más importantes.