Un futbolista rumano manco debuta como profesional con una prótesis

El joven futbolista rumano Cosmin Lambru, que juega con una prótesis porque perdió la mano izquierda en un accidente, debutó como profesional con el Petrolul Ploiesti en un partido de Copa contra el Mioveni, informó el diario deportivo rumano ‘Sport’.

El joven futbolista de 18 años jugó nueve minutos en el choque que anoche enfrentó a su club, que juega en la primera división, con el Mioveni, de segunda.

Tras una larga recuperación y diez años después, Lambru ha cumplido su sueño de disputar un encuentro como profesional en la Copa de Rumanía y en Rumanía lo festejan como un ejemplo de superación.

“Cuando regresé al fútbol, empecé a aprender a cómo caerme, apoyándome solo en un brazo. No fue sencillo, pero no me he quejado y ni lo haré nunca”, afirma Lambru.