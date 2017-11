Carlos Bilardo, campeón del mundo en México 1986 se ha visto salpicado en un episodio de acoso sexual. Una taxista acaba de denunciarlo por su conducta inadecuada en un trayecto de 23 minutos desde su casa hasta la radio donde trabaja ahora. Alega que se sobrepasó con ella y le lanzó constantes propuestas indecentes.

Claudia Tripi ha explicado al diario Clarín que cuando se enteró la noche del 27 de octubre que iba a llevar en su taxi a Bilardo se lo tomó con alegría. “¡Fue el entrenador de Maradona que nos hizo ganar un Mundial! Pero ahora, después de lo que hizo, se me ha caído un ídolo”, afirma.

Nada más empezar el trayecto la taxista le ofreció un caramelo a su cliente famoso. Un acto gentil que suele repetir con todos sus pasajeros, pero el exentrenador de 79 años le quitó el envoltorio y se lo ofreció de vuelta a Claudia. Sorprendida, ella le preguntó si no se lo iba a comer, a lo que él habría respondido, según la declaración de la denunciante: “Chúpalo primero tú, que después lo chupo yo”.

La taxista dice que se quedó de piedra por esas palabras, aunque las salidas de tono fueron en aumento. Bilardo empezó a decirle a la conductora que era muy atractiva, que quería salir con ella y hasta llegó a tocarle un brazo. “Me dijo ‘que piel más suave tienes’ y entonces le dije que no me tocara”, narra la víctima.

Siempre según el relato de la taxista, Bilardo siguió insistiendo a pesar de que Claudia Tripi le explicara que estaba casada y tenía tres hijos y cuatro nietos. El exseleccionador habría optado entonces por la excusa de que nadie tenía por qué enterarse si pasaba algo entre ellos.

Una vez finalizada la carrera, Bilardo no habría querido bajarse del taxi hasta obtener el teléfono de la conductora. Ella declinó ofrecérselo, pero ante la insistencia de su cliente decidió salir del paso dándole el número de un viejo móvil que tenía ella en desuso.

Aún hubo más. Ella explica a Clarín como Bilardo le proponía ir a comer a algún lugar lindo o llevarla a su apartamento. “Te voy a invitar a un lugar muy íntimo donde te voy a chupar la teta derecha”, recuerda que le dijo. Entonces la taxista gritó que la dejara en paz, arrancó el vehículo y se marchó del lugar. No podía creerse lo que acababa de vivir y se quedó en un estado de miedo que le habría paralizado a la hora de presentar una denuncia.

“Me quedé muy mal. Tenía miedo de perder el trabajo”, relata al diario argentino. Su postura cambió el pasado día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Acudió a una comisaría y presentó la correspondiente denuncia. “En principio es una contravención, es acoso sexual callejero, pero la fiscalía que intervenga determinará bien de qué se trata”, aclara el fiscal que ha confirmado la denuncia al diario Clarín.

El periódico se ha puesto en contacto con Bilardo para tratar de conocer su versión. El exentrenador dice no recordar nada. “Taxistas mujeres hay muchas, no recuerdo a esta… ¿por qué me denunció?”. El periodista le relató entonces la versión de la víctima e intentó negarlo todo.

“Yo no como caramelos, me sientan mal… Eso de chuparlo no lo dije tampoco, no soy tan grosero y menos con alguien que no conozco”, “no le pido teléfonos a las mujeres porque después hablan…”, “no camino con mujeres por la calle porque después uno tiene problemas”, “me denuncia por acoso, ¿qué es eso? Voy a ir yo a denunciar entonces a cualquier mujer que me diga ‘hola’ por la calle. Hay cada cosa hoy…”, contestó Bilardo entre risas.

Ya el pasado mes de marzo el exseleccionador de Argentina desató una ola de críticas al vincular la violencia contra las mujeres por la ropa provocativa que visten ellas. “En la playa sí, que vaya como quiera. En una calle, no se puede ir como quiera. Hay chicas jóvenes que incitan a eso, que usan polleritas (faldas) por acá, se agachan a buscar un papelito y se les ve la bombacha (bragas)”, apuntó el extécnico. “Yo voy en el colectivo y veo una señora, una mujer, una joven, que lleva el corpiño por debajo de los pezones y la miro. ¿Cómo no la vas a mirar?”, afirmó.