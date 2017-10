VIDEO: El penal que está volviendo loco a los futboleros de todo el mundo

Podría ser el penal más loco del mundo y lamentablemente no hay información sobre dónde ocurrió, pero se está viralizando en redes sociales y grupos de Whats App porque nadie lo puede creer. Y tiene una moraleja muy clara: no hay que festejar antes de tiempo.

El ejecutor del penal le dio fuerte y al medio y estrelló la pelota en el travesaño. Se quedó lamentando la mala fortuna. Y el arquero rival salió corriendo festejando y dejó el arco vacío. Sin embargo, la pelota picó con un efecto muy extraño al caer cerca del punto del penal y se fue directo al arco. Entró como pidiendo permiso y desató el griterio de los pocos hinchas presentes en la cancha.

Never ever celebrate too early in a penalty shootout. 🙈 😂 pic.twitter.com/v3OtL5lykf

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) 21 de octubre de 2017