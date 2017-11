VIDEO: Farfán golpeó a un hincha peruano fuera de una discoteque tras clasificar al Mundial

Hizo el gol que abrió la ruta de Perú para volver a un mundial después de 36 años. Pero hoy, Jefferson Farfán vive en medio de la polémica.

Todo después de lo que se ve en un video que se viralizó en las redes sociales, la ‘Foquita’ se bajó furiosamente de su auto para agredir a un simpatizante en medio de la algarabía por llegar a Rusia 2018.

Horas después, en diálogo con la televisión local, el delantero del Lokomotiv de Moscú explicó lo sucedido y ofreció disculpas al país.

“Estaba firmando autógrafos en mi carro y saludando a la gente, cuando una persona me insulta y luego me tira un puñete… Quiero ofrecer disculpas a todo el Perú por mi reacción, pero por la ira reaccioné de esa manera”, señaló.

Sobre lo mismo, Farfán agregó que “no soy de meterme con nadie, la gente me saludaba y les correspondía el saludo, pero vino un chico a meterme un golpe como si nada. Me bajé del carro y lo correteé para arreglar el problema… Reaccioné por lo que sentí en el momento, estaba muy feliz al igual que la gente que me rodeaba. Estaba manejando tranquilo, ellos me estaban saludando. La gente después le preguntó al chico por qué me pegaba”.

De acuerdo a informaciones de testigos presentes en el lugar, el sujeto agredido por el futbolista peruano se encontraba en estado de ebriedad.