VIDEO: La terrorífica lesión de Zach Miller en la NFL: podría hasta perder la pierna izquierda

La imagen es perturbadora… Zach Miller, jugador de los Chicago Bears de la NFL sufrió una terrible lesión en el partido ante los New Orleans Saints dispuado este domingo. El tight end de los Bears se rompió la rodilla izquierda en una acción fortuita y ahora podría llegar incluso a perder la pierna. El jugador de fútbol americano fue operado de urgencia tras producirse la lesión, y lo grave es que una arteria ha resultado dañada.

Miller se dislocó la rodilla izquierda durante el tercer cuarto del partido y el daño que sufrió fue mucho más grave de lo que en principio se consideró como una dislocación regular. Cirujanos vasculares tuvieron que participar también en la operación en un esfuerzo de reparar la pierna, lo que incluyó el sustraer tejido suave de la otra para reconstruir la arteria afectada por la lesión. Miller se lesionó cuando intentó atrapar un pase del quaterback Mitchell Trubisky en las diagonales.

El entrenador en jefe de los Bears, John Fox, declaró que “los pensamientos y las oraciones del equipo están con él” tras revelar que el veterano ala cerrada seguía internado en el hospital local de Nueva Orleans. Miller, de 33 años, tuvo una buena recepción sobre el hombro tras un pase del novato Trubisky en la zona de anotación, pero cuando cayó al piso, la pierna se dobló de forma extraña.

Dada la naturaleza de la lesión, integrantes del cuerpo médico del equipo corrieron a la asistencia del jugador, quien se mantuvo en el campo varios minutos antes de ser retirado en el carrito para que no caminase. Los árbitros del partido después de ver la acción de Miller determinaron que no mantuvo posesión del balón, quitándole la anotación, que en principio le habían concedido a los Bears. Para Zach Miller, de 33 años, no solo ha acabado la temporada, sino también probablemente su carrera, aunque ahora los esfuerzos se centran en que recupere del todo la movilidad en su pierna y pueda hacer una vida normal.