Nicolás Maduro acusó a Juan Manuel Santos de dirigir las “mafias” contra la economía venezolana

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, responsabilizó este miércoles a su par colombiano, Juan Manuel Santos, por “dirigir el ataque” contra la economía de su país.

“Juan Manuel Santos dirige el ataque contra la economía venezolana con las mafias de Cúcuta y Maicao, contra la moneda venezolana: se roban el billete para sacarlo”, denunció Maduro, citado por AVN.

Según el jefe de Estado venezolano, los intentos del país por estabilizar su moneda se han visto boicoteados continuamente por mafias que operan en la frontera con Colombia, en complicidad con gerentes de bancos privados en Venezuela.

Maduro, reunido en Consejo de Ministros, informó que agentes de su gobierno ha capturado a algunos de esos gerentes “llevando camiones de billetes para la frontera”, con el propósito de “venderlos a las mafias de Juan Manuel Santos en Colombia”, refiere ‘El Nacional’.

El mandatario venezolano también fustigó a su homólogo al tildarlo de “traidor y malagradecido” porque, a juicio de Maduro, “la única cosa que hizo” fue firmar el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cuestión que se alcanzó con la expresa colaboración de Venezuela.

“Si no fuera por (Hugo) Chávez y por mí, no hubiera firmado ni siquiera ese acuerdo, no tuviera ni un logro ese gobierno, todo lo demás ha sido destrucción social”, aseveró.

Con información de RT en español