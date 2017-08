Si eres hombre, pagas más: Bar australiano busca concientizar sobre brecha salarial

La brecha salarial de género es un problema en Chile y en otros países, puesto que las cifras reportan que los hombres obtienen una remuneración mayor que una mujer, desempeñando la misma función. En Chile, una mujer gana cerca de un 30% menos que un hombre, ¡por hacer el mismo trabajo!

Handsome Her es un bar australiano cuya dueña es Alexandra O’Brien, quien está consciente de la diferencia entre los sueldos percibidos por hombres y mujeres, que en el caso de Australia alcanza un 18%.

A partir de este diagnóstico, se le ocurrió establecer la siguiente regla durante una semana cada mes: los hombres pagan un 18% más que ellas. El sobreprecio se destina a asociaciones benéficas de mujeres australianas, según informa El Confidencial.

«Si los hombres no quieren pagarlo, no vamos a decir que se vayan, pero es una oportunidad para hacer algo bueno», comenta Alexandra a The Mirror».

Y agrega: «Me gusta que los hombres se detengan, piensen y cuestionen sus privilegios poco a poco».

En Australia, una mujer debe trabajar 65 días adicionales al año para ganar lo mismo que el promedio salarial de los hombres.

El Ciudadano