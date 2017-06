Carabineros desaloja Liceo Confederación Suiza por orden de municipalidad de Santiago

Esta madrugada el Liceo Confederación Suiza, que se encontraba en toma desde principio de esta semana, fue desalojado por personal de Carabineros, haciendo efectiva la orden de desalojo que fue ingresada por la Municipalidad de Santiago a eso del mediodía del miércoles.

Al interior del recinto había siete menores y dos adultos, los que fueron detenidos y trasladados a la Cuarta Comisaría y a la Comisaría de Menores.

Se trató de un desalojo pacífico y se esperan operativos similares en los otros establecimientos educacionales de la comuna de Santiago tomados por los estudiantes.

Este hecho, se repetiría en el Instituto Nacional, donde Carabineros llegó a notificar del desalojo del recinto, tal como lo solicitó el municipio.

El capitán Mario Zurita, de la Comisaría Santiago Central, según publica radio Cooperativa, dijo que “lo primero que corresponde es la notificación a los estudiantes que están haciendo ocupación ilegal de este establecimiento educacional, de la resolución que dispuso la intendencia, de la notificación del desalojo que se realizaría en los próximos días u horas”.

“De la hora que llevo acá no se ha apersonado ningún estudiantes, que están en el segundo piso, que los vimos por la ventana, pero ya que no es factible esta notificación personal, dejamos de manera visible la resolución y nosotros informamos que no fue factible notificarlo personalmente”, añadió el funcionario.

El Ciudadano