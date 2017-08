Canción busca colocar en la opinión pública el tema de la violencia de género

Durante los primeros meses de este año, Iván Borcoski y su banda Nadie es tan Normal, han estado en el estudio de grabación y promocionando con gran éxito su single “La leona”. En estos días ha iniciado la promoción de su segundo single “Eh mujer” que habla de la violencia contra la mujer, el miedo a denunciar y la insensibilidad que nuestra sociedad muestra sobre estos dolorosos temas.

En octubre de 2017 lanzarán su disco. Las letras del cantautor se han caracterizado por expresar emociones, sus puntos de vista sobre la vida y sus preocupaciones sociales y políticas.

-¿Qué quieres expresar con la letra de “Eh mujer?

-Me impacta mucho la temática de la violencia de género y creo que como músico comprometido y preocupado de lo que sucede en la sociedad y el país en que vivo. Por eso la preocupación.

-En el día en que subiste la canción “La leona” alcanzaste más de tres mil visitas en Youtube. ¿A qué crees que se debe ese éxito?

-En pocas horas de publicado el video teníamos 3.000 vistas y fue creciendo. Creo que es una buena canción y un video de buena factura. “La Leona-Mujer”, el título de la canción, creo que también llamó la atención, en especial de las chicas. Quizá se sintió mucha gente identificada.

-¿Cómo pasaste de una letra como “La leona” a “Eh mujer”?

-Yo estaba trabajando en las letras de las canciones del nuevo disco. Me preocupo de las letras, me demoro en eso. Tenía claro que este funk iba a hablar de la violencia de género y en eso estaba cuando escuché la noticia del caso de Nabila Riffo. La verdad es que pensé que había escuchado mal cuando el periodista dijo que le habían sacado los ojos. Busqué la noticia, no por morbo sino que porque estaba impactado. Quería creer que no era cierto. Por eso la letra dice “ni una razón para poner nublada tu visión”. Estoy hablando de ella. Lo intento hacer con respeto, por eso me pareció que nombrarla era algo que no correspondía.

Y bueno, en los casos que comenta la prensa y en los que he conocido de primera persona, se repite un patrón. El silencio con que se vive el drama, el no contar y esa condena social que dice algo así como “algo habrá hecho esa mujer”. Me impacta y más me impacta cuando me he dado cuenta que son situaciones que pasan más cerca de uno de lo que se piensa.

-¿Cómo se llamará tu nuevo disco?

-“Colectivo Imaginado”. Y tiene que ver con un par de cosas. Por una parte, me gustaría vivir en un espacio-tiempo más solidario y estamos, me incluyo, cada vez más individuales en nuestras vidas. Y por otra, en el disco participaron un par de productores y varios músicos pero nunca estuvimos todos juntos y al final sale un disco colectivo con individuos que nunca estuvieron físicamente juntos. Y es mi paradoja. Todos tan ocupados que es imposible concordar agendas. Espero que nos podamos juntar a compartir unas cubatas para el lanzamiento, jajajaj.

-¿Cuántas canciones tiene tu nuevo disco? ¿Podrías contarnos el contenido de alguna de ellas?

-Tendrá 10 canciones. Las tres del EP que lanzamos el años pasado, del EP “Tridente”; dos canciones remezcladas del disco que lanzamos en 2015, porque quedé con insatisfacción con las mezclas de esas primeras versiones; y cinco canciones absolutamente nuevas.

-¿Ha promocionado tu disco en otros países?

-Si, hoy vía los portales de descarga musical uno está en todos lados. Promociones más específicas seguiremos haciendo en Buenos Aires y en Ciudad de México. El disco tiene una canción que lanzaremos exclusivamente en México. El otro día estuvimos viendo estadísticas de descarga y no entendemos por qué nos escuchan tanto en Paraguay y Nicaragua, jajaja. Es raro.

-¿Escribirías una canción referida al aborto?

-La verdad es que no me planteo las cosas así, quizá sí pero por ahora estoy terminado otras letras de canciones. Nos pasó que grabamos tantas canciones para este disco, que es lo que uno siempre hace. Graba 15 maquetas para hacer un disco de 10 canciones y luego descarta, pero no pudimos descartar ninguna. Así que decidimos hacer dos discos.

-¿Me podrías dar más detalles de eso?

-El disco de 2015 era una mezcla de Soft Rock, algo de blues y también Trova con arreglos más actuales. A mí no me gusta amarrarme a un estilo pero de alguna manera el medio te obliga a sacar discos estilísticamente más homogéneos. Entonces decidimos que “Colectivo Imaginado” sea un disco más rockero y blusero y todo el material de canciones más tipo Trova o que se asemejan a la “canción de autor”, quedara para otro disco.

-¿Cuáles serán tus planes y de tu banda hasta octubre?

-Me gusta preocuparme de todo así es que estamos terminado el arte del disco, empezando a promocionar en los portales de descarga de música y editar el disco en CD físico. Y de ahí comenzaremos a tocar el disco en vivo. Pero también nos dedicaremos a grabar pistas para el disco acústico del que te hablaba. Grabaremos entre el 8 y el 10 de septiembre en Buenos Aires.

-¿Por qué allá?

-En parte porque nos sale más barato y la carne es mejor, jajjajaa. No, hablando en serio, es porque allá vive un gran amigo que se llama Iván Gajardo, quien fue el director del grupo “Callejón”, un grupo universitario ochentero a quien yo admiraba mucho y que los amigos de más de 40 años deben recordar. Iván tocará cuerdas, en especial el Cuatro. Y porque queremos grabar con un ingeniero que tiene mucha experiencia con instrumentos acústicos. También contaremos con la presencia de José Balé, un gran percusionista argentino, con su bombo leguero y diversos accesorios como el udu (un instrumento de percusión de origen africano creado por el pueblo Igbo y el hausa de Nigeria). Queremos otras texturas y otros colores. Y allá también están las chicas de un grupo colombiano que hace folclor de ese país y que se llaman “Matambó” y espero poder contar con el “Llamador” y el “Alegre”, que son percusiones muy especiales que ellos utilizan. Esas sesiones en Buenos Aires serán grabadas en video HD 4 K y haremos un documental para ese disco acústico.

-¿Pero lo que viene ahora es el disco “Colectivo Imaginado”?

-Así es, eso comenzaran a escuchar. Por lo pronto “Eh Mujer”[1], nuestra manera de decir “Ni una menos”.

Por Sergio Salinas

NOTAS

[1] La canción se puede escuchar en https://soundcloud.com/nadieestannormal/eh-mujer