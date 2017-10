“Carnaval del Sur reencanta a la familia del sur de Chile con la cultura”

Carolina Cruz Correa, es la directora de Carnaval del Sur. Actriz y gestora cultural con una profunda sensibilidad respecto de la necesidad de generar espacios para que las futuras generaciones conozcan, valoren y cuiden el patrimonio de la Región de Los Lagos, reconocida por una naturaleza que se combina con ciudades que crecen y que es visitada cada vez por más viajeros que valoran la belleza del entorno, la historia que la sostiene y la tranquilidad que entrega para vivir.

Conversamos con Carolina para saber detalles de Carnaval del Sur, cuyo evento final del año parte con todo en unos días más solamente.

Carolina ¿Qué es Carnaval del Sur?

Carnaval del sur es un proceso formativo que dura varios meses, y que invita a la comunidad a ser protagonista de un evento final en Puerto Varas, donde toda esta labor se muestra; se exhibe. Son meses de trabajo en que profesionales de las artes escénicas como el teatro, la danza, el cuenta cuentos, el maquillaje teatral y el diseño de máscaras que dicen lo que somos, hacen talleres gratuitos para niños y jóvenes de diferentes puntos de la Región de Los Lagos que en su mayoría viven en situaciones de vulnerabilidad social, entregándoles por medio de estas disciplinas una motivación para mirar y vivir la vida con alegría, cuidando y respetando lo que es nuestro; nuestra identidad.

¿Quiénes están detrás de la organización de este programa y para qué trabajan en la iniciativa?

El mundo de la cultura y las artes está muy lejano de las poblaciones que están marginadas, de las cuales hay muchas en nuestra Región. Y son justamente esos niños y jóvenes los que necesitan de nuestro apoyo para darles herramientas para tener más y mejores oportunidades. Y para que eso suceda, se necesita un mediador que abra el espacio a la comunidad para que todos seamos artistas y creadores, abordando el arte desde algo propio. Eso es Carnaval del Sur.

La iniciativa está liderada por Fundación Carnaval del Sur y por Agrupación Carnaval del Sur. Nacimos el año 2008 y contamos con tres versiones ejecutadas en la ciudad de Puerto Varas (2014, 2015 y 2016). Dos versiones de extensión en Palena (2015 y 2017) y dos exhibiciones en el Carnaval de Venecia (2013 y 2014).

Ahora estamos trabajando en la cuarta versión. Partimos en agosto y concluimos con el evento Carnaval del Sur en Puerto Varas los días, 4, 9, 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Puerto Varas.

Desde el 13 de Noviembre y hasta el 31 de Diciembre seguiremos trabajando en Chaitén y en Alto Palena.

Cuando uno mira las publicaciones y los videos que hay de Carnaval del Sur, ve que la máscara está siempre presente en lo que hacen. Pareciera que es algo clave ¿Qué valor tiene en el contexto del programa que dictan?

La máscara tiene una función muy importante en Carnaval del Sur. Porque no hay carnaval sin máscara, porque es un elemento que hace que no existan clases sociales. Lo que busca Carnaval del Sur durante todo lo que duran los talleres y luego la fiesta que se realiza en Puerto Varas en noviembre de cada año, es la integración y que cualquier persona de la comunidad pueda ser parte de esto. Hacemos que la familia se reencante con su ciudad a través del teatro y las máscaras, y nos conectamos con el turismo tomando elementos de la identidad, poniéndolos en valor a través de los talleres pero también del aporte que hacemos por ejemplo con aportes concretos al desarrollo local para que la gente haga suyo en el día a día con orgullo lo que es nuestra historia. Por ejemplo, con los tramos de la Escalera Ricke de Puerto Varas, cuyos escalones hemos vestido con los mosaicos que un grupo de artesanas que nos acompañan desde que partimos colocan en cada espacio de allí contando la historia que nos hace lo que somos, y donde se ve a viajeros durante todo el año tomándose fotos, lo que convierte a este lugar en un hito turístico que forma parte de la ciudad.

Considerando que se trata de una actividad que suma a la comunidad en beneficio de esta misma y del desarrollo local a través de la cultura, ¿cómo ha sido el apoyo de los actores públicos y privados para con el éxito del programa?

Hacer cultura en Chile no es fácil. Hacerla entretenida constituye un desafío mayor, y en ese contexto, poco a poco se han ido sumando actores públicos y privados. Este año por ejemplo, Carnaval del Sur cuenta con el auspicio del Gobierno Regional de Los Lagos y con el patrocinio de SERNATUR, del Ministerio del Medio Ambiente, del Instituto Jane Godall, y muchos benefactores y empresarios que de manera autónoma colaboran con esta noble misión. Pero siempre se necesitan manos y apoyos financieros y humanos, porque cada detalle exige dedicación y esmero; y hay costos que cubrir tanto planificados como imprevistos. La Escalera Ricke por ejemplo, si bien está hecha con mosaico que elegimos como técnica para que justamente dure bajo condiciones climáticas duras con mucha lluvia, en algún momento necesitará ser renovada; el pasto alrededor del entorno tiene que ser cortado constantemente; la calefacción de la calle techada donde están los niños haciendo sus puestas en escena; las sillas para las más de 300 personas que asisten al evento al aire libre; el maquillaje para los talleres con los niños, la alimentación de los pequeños y sus padres que están participando todo el día en las actividades, los alojamientos para los artistas invitados; hay muchos ámbitos donde se puede ayudar. Y estamos abiertos a recibir apoyo porque todo ello hace que Carnaval del Sur se fortalezca y se proyecte en el tiempo cada vez con más fuerza.

Háblanos de la fiesta del día 4 y de las actividades de los días 9, 10 y 11 de octubre ¿Qué novedades hay para participar en Carnaval del Sur 2017?

Este sábado 4 de noviembre es nuestra fiesta de máscaras. Será una noche increíble de música con Boggie Mike, Dj y coleccionista de Vinilos de nacionalidad chileno, especializado en BlackMusic que ha compartido con diferentes artistas nacionales y extranjeros del Funk, Hip-Hop y Soul entre otros. Que ha compartido el escenario con artistas de la talla de Jamiroquai en su gira por sudamérica de 2011 y 2013 en donde participaron además Kool and the Gang, los Amigos Invisibles y Ilya Kuryaki and the Valderramas, tanto en Chile como Perú.

Habrá un desfile de modas, concursos, un programa imperdible. Y los fondos que recaudaremos será para cubrir costos de las actividades de los días 9, 10 y 11 de noviembre. Hay sólo 200 entradas para comprar en locales La Murta y restaurant Azurro ubicados en Puerto Varas, en el Azurro de Puerto Montt también o a través de nosotros en el 56 9 77988712.La adhesión es de $10.000.-

Los días 9, y 10 de noviembre tendremos la inauguración del cuarto tramo de la Escalera Ricke y nuestro pasacalles por Puerto Varas. Y el día 11, la Calle Techada que está junto a la Plaza de Armas será el epicentro de una fiesta de color, alegría y cultura donde los elencos de los niños y jóvenes que participaron en los talleres y las escuelas de talentos, muestran el resultado de su trabajo, al que se suman artistas de distintas disciplinas de las artes escénicas que aportan con su magia y técnicas a que este Carnaval del Sur sea una vez más, el ejemplo concreto de que sí podemos hacer buenos eventos culturales para la ciudadanía para el mundo desde regiones.

Todos los detalles los pueden conocer en nuestro fan page de Facebook: Fundacioncarnavaldelsur

También nos pueden escribir al email [email protected]

