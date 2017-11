Emilia Nuyado Ancapichún será la primera diputada mapuche williche del país. Es militante socialista, ha sido concejala de la comuna de San Pablo y consejera nacional de la CONADI. En esta reciente elección parlamentaria, obtuvo 8.142 votos, alcanzando el 6,26% de las preferencias, cifra que le permitirá representar en el Congreso a los habitantes del distrito 25, compuesto además por las comunas de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Osorno, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyehue, Río Negro y San Juan de la Costa.

“Defenderemos los derechos de la clase trabajadora, de las mujeres y del pueblo Mapuche Huilliche”, afirmaba en uno de los episodios de la franja electoral del PS. En conversación con El Ciudadano, la diputada electa explica cuáles son las reclamaciones más urgentes de las comunidades que busca representar y también expone su mirada sobre la forma como el Estado ha decidido enfrentar las demandas del mundo indígena.

¿Cuáles serán las principales reivindicaciones que llevará al Congreso a partir de marzo?

No hay mecanismos ni procedimientos de consulta en el parlamento y en los proyectos que han ingresado, que van a afectar a pueblos indígenas, lamentablemente no ha habido una forma de participación y consulta de los pueblos. Por lo tanto, hay que generar un procedimiento que permita regular aquello y donde los pueblos indígenas sean consultados.

Lo otro es defender con mucha fuerza las reivindicaciones territoriales, porque lo que se planteó desde la Mesa Presidencial de La Araucanía, lo que han planteado las propuestas de la derecha es disminuir el presupuesto del fondo de tierras, que son de las reivindicaciones y ellos han planteado aumentar el subsidio de tierras. Es necesario seguir apoyando las reivindicaciones territoriales e incrementar el fondo, tanto para tierra, como para aguas.

También hay que revisar el Código Minero y el Código de Aguas, porque están afectando el territorio mapuche. Hay una gran solicitud de emprendimientos mineros en este territorio williche, especialmente en las comunas de San Juan de la Costa, Río Negro, Purranque, San Pablo y Puyehue.

¿Cuáles son las aspiraciones y necesidades de la población mapuche williche que habita en el territorio que representará en el Congreso?

Aumentar y generar políticas públicas para atender la situación de vivienda e infraestructura vial y desarrollo productivo.

Se debe revisar además la Ley de Bosque Nativo, porque una gran cantidad de familias mapuche williche tienen y son dueñas de bosque nativo y, por lo tanto, ellas no han sido compensadas en absoluto ni bonificadas por el bosque que ellos mantienen a la fecha. Es una ley bastante restrictiva que no les permite talar árboles, pero tampoco permite compensaciones para que ellos tengan una subsistencia acorde al trabajo que están realizando en su territorio.

¿Hacia adónde avanzar en la búsqueda de soluciones concretas para el conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche?

La revisión de los títulos ancestrales de los pueblos indígenas, especialmente del Pueblo Mapuche. Saber cuántos títulos aún están en manos de particulares, forestales o quien sea, y que debieran estar con claridad y saber cuánto le cuesta al Estado chileno restituir los derechos territoriales ancestrales al Pueblo Mapuche.

A propósito de los últimos casos judiciales que han tenido a personas mapuches investigadas por la Justicia, las defensas de los comuneros han denunciado racismo institucional, apuntando a la Fiscalía, tribunales y Carabineros, principalmente. ¿Son racistas las instituciones chilenas?

Absolutamente racistas y clasistas. A partir de todo lo que ha ocurrido con las diversas movilizaciones por las reivindicaciones territoriales, se ha actuado con racismo en los diversos procedimientos que se han llevado a cabo.

De la propia institucionalidad pública, ellos han actuado discriminando y entregando el presupuesto mínimo para que las comunidades puedan tener subsidios y no inversión.

¿Cómo evalúa la conducción de los gobiernos de la Concertación –hoy Nueva Mayoría– respecto del conflicto entre el Estado chileno y el Pueblo Mapuche?

Han sido ofertas programáticas que no se han cumplido. Se planteó en este gobierno la revisión de aquellos decretos que afectarían a pueblos indígenas, sin embargo, no se revisaron, como es el Decreto 40, que afecta la forma invasiva que han tenido aquellos proyectos que han violado en el territorio la situación de los derechos de agua, a través de las micro centrales, y que se han instalado sin consulta, solamente por la vía de una declaración y no este proceso de consulta, y el tener una evaluación de impacto ambiental.

El Decreto 66 (NdR: relacionado con el reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena), también se planteó su revisión, pero no se hizo. Un programa de desarrollo rural para comunidades indígenas que no se hizo y que, sin embargo, se mejoró las condiciones del programa de desarrollo territorial del INDAP, pero no le aumentaron presupuesto ni cobertura ni inversión. Insuficiencia absoluta.

La beca indígena hoy debe ser un derecho, por lo tanto, debe modificarse el Decreto 126. No hay políticas de vivienda para los pueblos indígenas. Gobiernos regionales ausentes en materia indígena.

Considerando su militancia en el Partido Socialista, ¿cuál es su mirada sobre los vínculos revelados en los últimos meses de militantes PS con personas ligadas al narcotráfico?

Lamento que ello haya ocurrido, pero me imagino que igual tendrán que colocarse todos los antecedentes a disposición existentes.

Yo creo que las personas que han mantenido vínculos, van a tener que señalar cuáles fueron las motivaciones de estar generando política de esta manera. No ha sido uno de los mejores hechos, que justamente le haya tocado a un partido que históricamente tiene principios reivindicatorios, de lucha, probidad, transparencia y protección de los recursos naturales.

Entonces, igual nos hemos apartado, lo más probable, de los principios del Socialismo del pasado, de las demandas y luchas sociales de la década del 70. Creo que ha sido muy lamentable que haya ocurrido un hecho con personas que lamentablemente pertenecen al Partido Socialista.