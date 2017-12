Los comicios del 19 de noviembre dejaron a Revolución Democrática (RD) como el partido con mayor representación del Frente Amplio en el Parlamento, con seis diputados y un senador, quienes buscan seguir la senda abierta por Giorgio Jackson hace cuatro años.

Maite Orsini, abogada y militante desde 2011 de RD, es diputada electa por el distrito 9 (Conchalí, Huechuraba, Renca, Cerro Navia, Lo Prado, Quinta Normal, Independencia y Recoleta). Para llegar al Congreso tuvo que pasar primero por las primarias parlamentarias del Frente Amplio, donde obtuvo la primera mayoría.

En conversación con El Ciudadano, Orsini destaca que el desafío de la bancada frenteamplista es “hacer diputaciones con ideas y terreno, en contacto permanente con las organizaciones sociales, juntas de vecinos o clubes deportivos, con tal de representar de mejor manera a los ciudadanos”.

Junto con eso plantea que “es tremenda la responsabilidad y es un tremendo desafío, creo que tenemos que seguir haciendo la tarea iniciada por Vlado, Gabriel y Giorgio”, agregando además que “si replicamos y mejoramos el trabajo, estoy segura que el 2022 seremos muchos más”.

¿Cuál es tu reflexión sobre el proceso que ha vivido el FA tras las elecciones y el debate posterior sobre la segunda vuelta?

Yo celebro el proceso que se ha desarrollado, porque queremos desarrollar una forma diferente de hacer política, y que en esa decisión que hemos tomado hayan participado miles de personas a lo largo del país -y no unos pocos- es una prueba concreta de esto.

¿Qué involucra tener 20 diputados en el Congreso?

A mí siempre me pasó que cuando la gente creía que tendríamos entre 6 y 9 diputados, que sacaríamos el 9% en presidenciales, no se reflejaba lo que veía en la calle. Yo milito en RD desde el principio, sin militancia previa, por lo que la única manera que conozco de hacer política es esta: en el territorio, desde muy temprano hasta muy tarde; lo que la ciudadanía sentía de forma muy diferente el acercarse a la política, la forma de tomar decisiones, recuerda que fuimos los únicos que hicimos primarias parlamentarias legales y la gente reconoce esto. Entonces es bonito darse cuenta que la realidad está en la calle y no en las encuestas o los medios de comunicación.

¿Cómo se logra trasladar la vivencia del distrito al Parlamento?

Primero decir que yo vivo en el distrito, soy de Huechuraba y soy parte del comunal de RD. Y las dificultades de las comunas son similares y la forma de llevarlo al Parlamento será lo mismo que en campaña, porque las diputadas y los diputados no son dueños de la verdad ni iluminados. Tenemos que hacer diputaciones con ideas y terreno, en contacto permanente con las organizaciones sociales, juntas de vecinos o clubes deportivos, con tal de representar de mejor manera a los ciudadanos. Es muy importante vivir en los distritos.

La conformación de una bancada, ¿qué responsabilidad le asigna al FA?

Es tremenda la responsabilidad y es un tremendo desafío, creo que tenemos que seguir haciendo la tarea iniciada por Vlado, Gabriel y Giorgio, que hicieron tan buena pega que lograron las primeras mayorías nacionales en estas elecciones. Si replicamos y mejoramos el trabajo, estoy segura que el 2022 seremos muchos más.

¿Cuáles crees que deben ser los ejes legislativos de la bancada frenteamplista?

Sin duda se debe impulsar un sistema de seguridad social; es urgente quitar al negocio de la salud y las pensiones, y asegurarlos como derecho social. En su conjunto se debe apostar por la construcción de una sociedad de derechos.