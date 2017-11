Hoy empumados conociendo #Cardiff la ciudad del deporte y su castillo!! En mis historias les muestro parte del Castillo de Cardiff y como fue útil y como se vivió acá la segunda guerra mundial. @pumasportstyle @pumaeveryday #parejaempumadapermaneceunida

A post shared by daniurrizola (@daniurrizola) on May 4, 2017 at 7:48am PDT