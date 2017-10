Justicia argentina confirma procesamiento de Gustavo Cordera por declaraciones machistas

El panorama para el ex vocalista de Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, se divisa nublado. Esto porque la Sala I de la Cámara Federal confirmó su procesamiento por el delito de incitación a la violencia, luego de sus declaraciones machistas frente a un grupo de estudiantes de periodismo, en agosto del año pasado.

“Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a los que sí. Somos muy complejos los seres humanos”, sostuvo en la charla estudiantil.

Según la decisión de la Sala I, las afirmaciones de Cordera ponen a las mujeres en una posición en el que “por el solo hecho de serlo se encuentran incapacitadas para poder decidir libremente respecto de su vida sexual”.

El Ciudadano