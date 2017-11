Un senador de EE.UU. se disculpa por acoso sexual tras escandalosa foto

El senador demócrata del estado de Minnesota (EE.UU.) Al Franken ha pedido disculpas este jueves a la locutora de radio Leeann Tweeden después de que esta le denunciara hace 11 años por un caso de acoso sexual.

Tweeden ha revelado que en 2006 ambos formaban parte de una gira de entretenimiento para las tropas estadounidenses que Franken —que fue guionista del programa de televisión ‘Saturday Night Live’— concibió.

En ella, ha relatado la periodista, el hoy senador debía besarla. Además, antes del espectáculo el político insistió en que había que “ensayar” el acto y la besó a la fuerza. Después, mientras ella dormía a bordo de un avión, Franken se hizo una foto con ella en la que le tocaba el pecho.

Después de la publicación de sus declaraciones, el senador ha pedido disculpas por su comportamiento a través de un comunicado. “Respeto a las mujeres y no respeto a los hombres que no [las respetan]. Y me siento avergonzado por el hecho de que mis propias acciones les den a la gente una buena razón de ponerlo en duda”, ha agregado.

Asimismo, el senador ha admitido que “no hay excusas” que justifiquen lo que hizo, lo cual calificó de “totalmente inapropiado”. Con todo, el político de Minnesota ha asegurado que “no se acuerda” del ensayo del beso como sí que lo hace la propia locutora.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha arremetido contra Franken a través de su cuenta de Twitter. “La foto con Al Frankenstein es mala de verdad y vale mil palabras”, ha expresado. Además, el mandatario ha supuesto que el senador no se habría limitado a hacerse una sola foto.

“¿A dónde van sus manos en las imágenes 2, 3, 4, 5 y 6 mientras ella duerme?”, ha criticado el mandatario, recordando que el representante de Minnesota “daba hasta la semana pasada clases sobre acoso sexual y el respeto a las mujeres a todos que lo escucharan”.

