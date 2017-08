Mira estos productos que a pesar de lo inútiles, los vas a querer de inmediato

Mentes grandiosas son las que están detrás de los inventos que han revolucionado el mundo; productos que llegaron para transformar nuestras vidas y que hoy por hoy seguimos usando. ¿Qué sería de nosotros si Antonio Meucci no hubiera inventado el teléfono? ¿O si Alexander Graham Bell no se hubiera robado su idea y lo hubiera patentado haciéndolo famoso? ¿O si esos tres chicos no se hubieran juntado enel garage de su casa para fundar Apple? Como estos ejemplos hay muchísimos, peeero… Hay otra cara de la moneda.

Sí, también hay mentes que no son tan iluminadas y han sido las culpables detrás de lo que solo podemos considerar como un caos mercadológico. La pregunta aquí no es quién lo inventó, la pregunta es: ¡¿a quién se le ocurrió darle propaganda?! y ¿Quién los compra?

1. Micrófono que ahoga el sonido de tu voz

2. Un toallero con puertos USB

3. Un bar flotante con control remoto

4. Entonces, ¿cuál es el punto de estas botas?

5. No tiene lógica

6. Dedales touch

7. Y tú pensabas que no podías sacar a pasear a tu pez

8. Unas baquetas para tu batería… de cocina

9. ¿Para qué sacar tu celular del bolsillo?

10. ¡No sufras por el sol!

11. Así nadie usará tu USB

12. Sal a caminar y limpia la nieve a tu paso

13. ¡No vuelvas a desperdiciar pasta de dientes!